الأهلي بنغازي يقرر إقامة مهرجان “السلفيوم” لتكريم إبرز الشخصيات

تكريم أبرز خمس شخصيات مؤثرة قدمت أعمال رائدة ومتميزة للمجتمع الليبي

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر النادي الأهلي بنغاز ي قرار  بإقامة مهرجان يحمل اسم مهرجان “السلفيوم” في أبريل من كل عام أحياء لذكرى لتأسيس النادي .

وأشار النادي الأهلي سيتم خلال المهرجان تكريم أبرز خمس شخصيات مؤثرة قدمت أعمال رائدة ومتميزة للمجتمع الليبي .

وذكر النادي في قراره أن رئيس اللجنة الإعلامية واللجنة الثقافية بالنادي سيكونون من بين اللجنة التي تختار الشخصيات .

وأكدت أن احتفالية التكريم ستكون كبيرة وسينظمها ويشرف عليها النادي الأهلي .

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