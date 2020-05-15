الأهلي بنغازي يقرر إقامة مهرجان “السلفيوم” لتكريم إبرز الشخصيات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر النادي الأهلي بنغاز ي قرار بإقامة مهرجان يحمل اسم مهرجان “السلفيوم” في أبريل من كل عام أحياء لذكرى لتأسيس النادي .

وأشار النادي الأهلي سيتم خلال المهرجان تكريم أبرز خمس شخصيات مؤثرة قدمت أعمال رائدة ومتميزة للمجتمع الليبي .

وذكر النادي في قراره أن رئيس اللجنة الإعلامية واللجنة الثقافية بالنادي سيكونون من بين اللجنة التي تختار الشخصيات .

وأكدت أن احتفالية التكريم ستكون كبيرة وسينظمها ويشرف عليها النادي الأهلي .