الأهلي بنغازي يقرر إقامة مهرجان “السلفيوم” لتكريم إبرز الشخصيات
تكريم أبرز خمس شخصيات مؤثرة قدمت أعمال رائدة ومتميزة للمجتمع الليبي
أخبار ليبيا 24 – خاص
أصدر النادي الأهلي بنغاز ي قرار بإقامة مهرجان يحمل اسم مهرجان “السلفيوم” في أبريل من كل عام أحياء لذكرى لتأسيس النادي .
وأشار النادي الأهلي سيتم خلال المهرجان تكريم أبرز خمس شخصيات مؤثرة قدمت أعمال رائدة ومتميزة للمجتمع الليبي .
وذكر النادي في قراره أن رئيس اللجنة الإعلامية واللجنة الثقافية بالنادي سيكونون من بين اللجنة التي تختار الشخصيات .
وأكدت أن احتفالية التكريم ستكون كبيرة وسينظمها ويشرف عليها النادي الأهلي .