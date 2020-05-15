أمن بنغازي: ضبط شخص لضلوعه في قضية سرقة مجوهرات من أحد المنازل
أخبار ليبيا24
كشف مكتب الإعلام الأمني بمُديرية أمن بنغــازي أن قسم البحث الجنائي تمكن من ضبط شخص لضلوعه في قضية سرقة مجهورات من أحد المنازل في المدينة.
وأوضح المكتب أنه عقب مرحلة الاستدلال الأولى وإعداد محضر جمع الاستدلالات من قبل مركز شرطة البركة والذي يتضمن شكوى تقدمت بها مواطنة ضد مجهول كونها سُرقت منها مجوهرات وهي عبارة عن طاقم كامل من الذهب وذلك من داخل منزلها في منطقة الدقادوستا.
وبين مكتب الإعلام الأمـني بنغازي أنه تمت إحالة المحضر من مركز شرطة البركة إلى قسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغازي؛ على الفور قام قسم البحث الجنائي بمُـديرية الأمن بالبحث والتحري وجمع المعلومات وتمكن القسم من ضبط المشتبه به .
وأضاف مكتب الإعلام أنه عند الاستدلال مع المشتبه به اعترف بما نسب إليه ، وأفاد بأنه قام بإتلاف الباب الخارجي للمنزل ، واعترف بسرقة طاقم من الذهب الخاص بالمواطنة ،كما اعترف بأنه قام ببيع الطاقم بمبلغ وقدره15,000 دينار لأحد محلات بيع المجوهرات وأنه قام بصرف المبلغ بالكامل ماعدا 200دينار .
وتابع مكتب الإعلام الأمني بنغــازي أنه تم استدعاء صاحب محل بيع المجوهرات وعند الاستدلال معه أفاد بأنه قام بشراء الطاقم من الشخص الذي قام بالسرقة بمبلغ مالي وقدره 15,000د.ل وذلك بعد أن قام بأخذ صورة من جواز سفره ورقم هاتفه.
وذكر المكتب أن صاحب المحل أفاد ايضاً بأنه بعد حوالي مدة أربع أو خمس أيام قام ببيع الطاقم المذكور لزبون لايعرفه بمبلغ وقدره 15,540د.ل وتم اتخاد كافة الإجراءات القانونية.