أمن بنغازي: ضبط شخص لضلوعه في قضية سرقة مجوهرات من أحد المنازل

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أخبار ليبيا24

كشف مكتب الإعلام الأمني بمُديرية أمن بنغــازي أن قسم البحث الجنائي تمكن من ضبط شخص لضلوعه في قضية سرقة مجهورات من أحد المنازل في المدينة. 

وأوضح المكتب أنه عقب مرحلة الاستدلال الأولى وإعداد محضر جمع الاستدلالات من قبل مركز شرطة البركة والذي يتضمن شكوى تقدمت بها مواطنة ضد مجهول كونها سُرقت منها مجوهرات وهي عبارة عن طاقم كامل من الذهب وذلك من داخل منزلها في منطقة الدقادوستا.

وبين مكتب الإعلام الأمـني بنغازي أنه تمت إحالة المحضر من مركز شرطة البركة إلى قسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغازي؛ على الفور قام قسم البحث الجنائي بمُـديرية الأمن بالبحث والتحري وجمع المعلومات وتمكن القسم  من ضبط المشتبه به .

وأضاف مكتب الإعلام أنه عند الاستدلال مع المشتبه به اعترف بما نسب إليه ، وأفاد بأنه قام بإتلاف الباب الخارجي للمنزل ، واعترف بسرقة طاقم من الذهب الخاص بالمواطنة ،كما اعترف بأنه قام ببيع الطاقم بمبلغ وقدره15,000 دينار لأحد محلات بيع المجوهرات وأنه قام بصرف المبلغ بالكامل ماعدا 200دينار .

وتابع مكتب الإعلام الأمني بنغــازي أنه تم استدعاء صاحب محل بيع المجوهرات وعند الاستدلال معه أفاد بأنه قام بشراء الطاقم من الشخص الذي قام بالسرقة بمبلغ مالي وقدره 15,000د.ل وذلك بعد أن قام بأخذ صورة من جواز سفره ورقم هاتفه.

وذكر المكتب أن صاحب المحل أفاد ايضاً بأنه بعد حوالي مدة أربع أو خمس أيام قام ببيع الطاقم المذكور لزبون لايعرفه بمبلغ وقدره 15,540د.ل وتم اتخاد كافة الإجراءات القانونية.

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