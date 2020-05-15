أمن بنغازي: ضبط شخص لضلوعه في قضية سرقة مجوهرات من أحد المنازل

أخبار ليبيا24

كشف مكتب الإعلام الأمني بمُديرية أمن بنغــازي أن قسم البحث الجنائي تمكن من ضبط شخص لضلوعه في قضية سرقة مجهورات من أحد المنازل في المدينة.

وأوضح المكتب أنه عقب مرحلة الاستدلال الأولى وإعداد محضر جمع الاستدلالات من قبل مركز شرطة البركة والذي يتضمن شكوى تقدمت بها مواطنة ضد مجهول كونها سُرقت منها مجوهرات وهي عبارة عن طاقم كامل من الذهب وذلك من داخل منزلها في منطقة الدقادوستا.