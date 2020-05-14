“79” مواطن بشحات ينهون فترة الحجر الصحي بعد عودتهم من مصر الفحوصات الأخيرة أظهرت خلو جميع المواطنين من فيروس الكورونا

أخبار ليبيا 24

انهى مواطني مدينة شحات العائدين من جمهورية مصر العربية والبالغ عددهم 79 شخصًا فترة الحجر الصحي المحددة بـ14 يومًا، وخروجهم من المنتجعات المخصصة للحجر في المدينة .

وأظهرت الفحوصات الطبية الأخيرة للكشف عن فيروس خلو جميع المواطنين من الفيروس حيث كانت نتائج التحليل سلبية.

وكانت بلدية شحات قد استقبلت المواطنين وتم وضعهم في مقار الحجر التي خصصت في شحات فور رجوعهم من مصر يوم 29 أبريل الماضي، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا .