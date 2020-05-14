هل يتحول فيروس كورونا إلى مرض متوطن؟

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قالت منظمة الصحة العالمية إن من المتوقع تحول فيروس كورونا المستجد إلى مرض متوطن ومستديم مثل فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز، مشيرة إلى أنه سيكون على البشرية تعلم التعايش معه.

وقال مدير القضايا الصحية العاجلة في منظمة الصحة العالمية مايكل ريان في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت في جنيف “لدينا فيروس جديد يخترق البشرية للمرة الأولى، لذلك من الصعب جدا القول متى يمكن دحره”. وأضاف “هذا الفيروس قد يصبح مستوطنا في مجتمعاتنا وقد لا يختفي أبدا”.

وأضاف أيضا “أرى أنه من الضروري أن نكون واقعيين ولا أتصور أن بوسع أي شخص التنبؤ بموعد اختفاء هذا المرض، كما أرى أنه لا وعود بهذا الشأن وليس هناك تواريخ. هذا المرض قد يستقر ليصبح مشكلة طويلة الأمد، وقد لا يكون كذلك”.

وتقترب حصيلة الوفيات بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب به الفيروس من 300 ألف في العالم.

وقال ريان، “إن العالم حقق بعض السيطرة بشأن كيفية تعامله مع المرض، لكن الأمر سيتطلب “جهوداً هائلة” حتى لو تم التوصل إلى لقاح، وهو احتمال وصفه بأنه سيكون “إنجازاً كبيراً”.