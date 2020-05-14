المنظمات الأممية الإنسانية تدين جميع الأعمال التي تعرض المدنيين للخطر في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دانت منظمات الأمم المتحدة الإنسانية، جميع الأعمال التي تعرض المدنيين للخطر وتمنع الناس من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.

ووثق مكتب منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، 17 اعتداء وقصف على مرافق صحية في البلاد منذ بداية هذا العام، بحسب ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأكدت مكتب المنسق الأممي، أن هذه الاعتداءات لاتزال مستمرة، مشيرا إلى تعرض مستشفى طرابلس المركزي للقصف خلال هذا الصباح الساخن جراء هجوم مكثف بالصواريخ على عدة مناطق في طرابلس.