مشاركة ليبية كبيرة في اجتماع للاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة

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عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم المصغرة الاربعاء اجتماعًا للمصادقة على تركيبة اللجان التابعة للاتحاد العربي.

وشهد الاجتماع اعتماد اللجان العاملة في الاتحاد هذا ومثل ليبيا في الاجتماع محمد الزعلوك رئيس لجنة التحكيم ومحمد عبرة رئيس لجنة التسويق والإعلان، وسالم العماري رئيس لجنة المسابقات، و عادل أبوسلوم عضو اللجنة الفنية.

كما شارك أيضا من ليبيا محمد جويلي عضو لجنة التقنيات والإعلام، و قدرية الشهيبي عضو لجنة كرة القدم النسائية، و نبيل عبدالحميد عضو لجنة التطوير، ومنصور المعلول عضو لجنة الاستثمار والنقل التلفزيوني.

وتعتبر ليبيا من أنشط الاتحادات العربية والأفريقية في لعبة كرة القدم المصغرة وحققق المنتخب الليبي نتائج مميزة في هذه اللعبة في العامين الماضيين.