ضبط تشكيل عصابي سوداني يُهرب السيارات من ليبيا إلى السودان
الجناة دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية وتم ضبطهم جميعًا
أخبار ليبيا 24
أعلن قسم البحث الجنائي بمُـديرية أمن بنغــازي، ضبط سبع أشخاص يحملون الجنسية السودانية لدخولهم البلاد عن طريق الهجرة غير الشرعية، ولقيامهم بعمليات تهريب المركبات الآلية من ليبيا إلى السودان.
وحول تفاصيل الجريمة، ذكر مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري أن أعضاء قسم البحث الجنائي تمكنوا من ضبط شخصين على متن مركبة نوع “هيونداي أتوز”، لا يحملون أي مستندات شخصية.
المسماري أوضح أنه بالاستدلال معهم أفادوا بأنهم يقومون بممارسة تهريب المركبات من ليبيا إلى السودان، كما أنهم أفادوا بأنهم يعملون مع خمس أشخاص آخرون ويقومون معهم بعمليات تهريب المركبات من ليبيا وبيعها في السودان.
وأفاد مدير المكتب الإعلامي أن الجناة دخلوا البلاد عن طريق الهجرة غير الشرعية، وتم ضبطهم جميعًا، وبالاستدلال معهم اعترفوا بأنهم قائمين على عمليات تهريب المركبات من ليبيا إلى السودان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.