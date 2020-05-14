صحفي تركي: بإمكاننا استعادة أرضنا في ليبيا إذا رفعنا قضية أمام المحاكم الدولية

أخبار ليبيا 24

قال حاجي يقيشيقلي، الصحفي التركي الموالي للرئيس التركي رجب أردوغان، إن تركيا بإمكانها استعادة أراضي كانت تابعة لها، إذا حركت دعاوى قضائية في المحاكم الدولية .

يقيشيقلي أضاف، الذي يعمل في قناة “العقد الجديد” التابعة لتيار الإسلام السياسي التركي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خبر رائع للعالم التركي .. 100 جمعية تركية متخصصة في القانون الدولي أكدت أن تركيا بإمكانها استعادة جزيرة كريت و12 جزيرة يونانية وليبيا والموصل وكركوك والقرم وغرب تراقيا .

وأشار الصحفي التركي، إلى أن ذلك يمكن أن يحدث إذا “رُفعت قضية أمام المحاكم الدولية، وبسهولة تامة تستعيد تركيا هذه الأراضي التابعة لها إلى حضن الأم”.