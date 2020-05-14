شركة الكهرباء تعلن دخول 4 وحدات غازية للعمل

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، استمرار العمل ببناء الشبكة الكهربائية وإرجاع الأحمال تدريجيا، وذلك لإعادة التيار للمنطقتين الغربية – والجنوبية.

وأوضح المكتب الإعلامي للشركة في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم دخول الوحدة الغازية الثالثة بمحطة أوباري، والوحدتين الغازيتين الرابعة والخامسة بمحطة الرويس، والوحدة الغازية الثالثة بمحطة مصراتة على الشبكة الكهربائية

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق اشتعال النيران داخل محطة جنوب طرابلس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة واشتعال النيران بالمكب الملاصق للمحطة .

الشركة أكدت أن المحطة شهدت نشوب حريق كبير ولم تستطع إدارة السلامة المهنية السيطرة عليه حتى الآن.

وبينت الشركة أنها ناشدت جهات الاختصاص عدة مرات بإيجاد بديل عاجل لهذا المكب.