تعليم الحكومة الليبية: صرف مستحقات معلمي العقود المتأخرة قريبا

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الليبية اليوم الخميس أن المستحقات المالية لمعلمي العقود المتأخرة ستكون جاهزة للصرف قريبًا، مؤكدة أن كافة الإجراءات قد أنجزت.

وقالت الوزارة، “يسر معالي وزير التعليم بالحكومة الليبية، الدكتور فوزي بومريز أن يبشركم بإتمام كل الخطوات اللازمة لتسييل القيمة المالية المستحقة لمعلمي (عقود سد العجز) والتي ستحال للصرف قريباً جداً إن شاء الله”.

وأوضحت، أن ذلك يأتي استكمالاً للإجراءات التي قامت بها وزارة التعليم في سبيل إنجاز المستحقات المالية لمعلمي سد العجز بمراقبات التربية والتعليم بالبلديات.

وأثنت الوزارة على مساهمة معلمي العقود الكبيرة في تسيير العملية التعليمية بالرغم من الصعوبات التي واجهتهم، وصبرهم على أداء رسالتهم في ظل غياب مرتباتهم المستحقة لفترة طويلة.