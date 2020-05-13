لمراقبة توريد السلاح لليبيا .. دي مايو: إيطاليا ستشارك بــ500 جندي وسفينة و3 طائرات في العملية “إيريني”

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن بلاده تدرس مشاركة 500 جندي ووحدة بحرية وثلاث طائرات جوية في المهمة الأوروبية “إيريني” لمراقبة قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

دي مايو أضاف، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة نوفا الإيطالية، أن ملف المشاركة سيعرض على مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، ثم سيتم عرضه على الغرف.

وأكد أن إيطاليا أصرت داخل المقعد الأوروبي على أن تعمل “إيريني” بطريقة محايدة ومتوازنة لتنفيذ حظر الأسلحة في ليبيا على كامل الأراضي.

وفيما يتعلق بالجذب المحتمل للمهاجرين، قال: “المشاركون في العملية سيجتمعون كل أربعة أشهر من خلال لجنة مخصصة لتقييم الوضع”.

وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية “إيريني” التي ستحل محل عملية صوفيا، والتي انتهت أعمالها في 31 مارس الماضي، لتكون مهمتها الرئيسية تنفيذ حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا من خلال استخدام الأقمار الصناعية الجوية والبحرية.