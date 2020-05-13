لجان مواجهة “كورونا” في طرابلس تراجع الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا

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تناولت اللجنتين العلمية والعليا لمواجهة جائحة “كورونا” مراجعة ماتم اتخاذه من إجراءات طيلة الأسابيع الماضية، فيما يخص قرارات المجلس الرئاسي بشأن حظر التجول إلا للضرورة حفاظا على سلامة المواطنين ومدى التزام البلديات بتنفيذه.

وأكد المجتمعون بديوان رئاسة الوزراء بحضور النائب احمد معيتيق، و وزير الحكم المحلي وأعضاء اللجنتين أمس الثلاثاء على تنفيذ قرار الحظر كما جاء من المجلس الرئاسي والعمل على دعم وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي ليتمكنا من تنفيذ مهامهم.