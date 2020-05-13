لجان مواجهة “كورونا” في طرابلس تراجع الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا
أخبار ليبيا24
تناولت اللجنتين العلمية والعليا لمواجهة جائحة “كورونا” مراجعة ماتم اتخاذه من إجراءات طيلة الأسابيع الماضية، فيما يخص قرارات المجلس الرئاسي بشأن حظر التجول إلا للضرورة حفاظا على سلامة المواطنين ومدى التزام البلديات بتنفيذه.
وأكد المجتمعون بديوان رئاسة الوزراء بحضور النائب احمد معيتيق، و وزير الحكم المحلي وأعضاء اللجنتين أمس الثلاثاء على تنفيذ قرار الحظر كما جاء من المجلس الرئاسي والعمل على دعم وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي ليتمكنا من تنفيذ مهامهم.
وشهد الاجتماع دراسة ، الآثار التي ترتبت عن إقفال الأنشطة التجارية والاقتصادية والمؤسسات التعليمية وآليات معالجتها .
وتمت مطالبة اللجنة العلمية بتقديم برنامج عمل لإعادة مزاولة الأنشطة التجارية واستئناف الدراسة ، وتعديله بشكل دوري حسب مؤشرات انتشار الفيروس، وذلك بعد إجراء عملية المسوحات العشوائية التي ستبدأ اليوم ولمدة ثلاثة أيام.