عضو لجنة مكافحة كورونا طبرق: عدد من العالقين في أوروبا وشرق آسيا سيدخلون ليبيا عبر منفذ أمساعد

عضو لجنة مكافحة كورونا طبرق: عدد من العالقين في أوروبا وشرق آسيا سيدخلون ليبيا عبر منفذ أمساعد

أخبار ليبيا24- خاص

قال عضو اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا في طبرق عبدالمنعم اسويكر إن بعض المواطنين الليبيين العالقين في أوروبا وشرق آسيا سيدخلون ليبيا عبر منفذ أمساعد.

وأضاف اسويكر لـ”أخبار ليبيا24″ أن العالقين سيصلون المنفذ البري قادمين إلى مصر عبر رحلات جوية وسيدخلون ليبيا عبر البر وسيتم التنسبق في إقامتهم في الحجر أو توصيلهم إلى مدنهم بعد التنسيق مع عمداء بلدياتهم.

وأوضح عضو اللجنة أن عدد 123 مواطن عالق من مدينة درنة وصلوا إلى طبرق لقضاء فترة الحجر الصحي بها بينهم دد 15 مواطن من مرضى الأورام، لافتا إلى أن استقبالهم تم حسب الاتفاق الذي تم بين عمداء بلديتي طبرق ودرنة .

وأفاد اسويكر أنه وصل إلى طبرق 364 مواطن ليبي من طرابلس والزاوية وصرمان وبنغازي وأجدابيا والبيضاء وورشفانة ومسلاتة من بينهم 22 مواطن من طبرق وهم متواجدين بالفنادق التي خصصت لهم.

وذكر عضو اللجنة أنه وصل إلى طبرق عدد 439 مواطن من أجدابيا وتم استقبالهم عن طريق عميد بلدية أجدابيا ومدير الأمن بها وتم تسفيرهم مباشرةً من طبرق إلى أجدابيا بعد قيام لجنة كورونا بجميع الخطوات الاحترازية.

وأضاف أنه وصل أيضًا عدد 35 مواطن من الكفرة من العالقين القادمين من مصر، إضافة إلى عدد من الجرحى تابعين للقوات المسلحة كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية وتم تسفيرهم مباشرةً إلى بنغازي.

وتابع أسويكر :”لدينا 2159 مواطن ليبي عالق في مطروح سيتم دخولهم منفذ أمساعدن وهذا العدد قابل للزيادة”.