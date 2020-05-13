زيادة ساعات طرح الأحمال نتيجة فصل خطوط النقل بين محطة الجبل الغربي بالمنطقة الغربية

أخبار ليبيا24

كشفت الشركة العامة للكهرباء أنه نتيجة لفصل خطوط النقل الرئيسية التي تربط محطة الجبل الغربي بالمنطقة الغربية تسبب في فقد أكثر من 350 ميغاوات.

وأشارت الشركة إلى أنها تواجه صعوبة نقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى مراكز الأحمال نظرًا لإصابة أغلب دوائر نقل الطاقة الرئيسية في جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء، أنه نتيجة هذه الظروف وارتفاع درجات الحرارة تفاقم العجز مما أدى إلى زيادة ساعات طرح الأحمال.

ولفتت الشركة إلى أن فرق الصيانة التابعة لقسمي خطوط غريان والزاوية اتجهت لتتبع مسارات الخطوط المفصولة للعمل على صيانتها وإعادتها للخدمة.

ودعت إدارة الشركة المواطنين الى تفهم حقيقة الوضع الصعب الذي تمر به الشبكة الكهربائية والأضرار الجسيمة التي لحقت بمكوناتها في جنوب العاصمة طرابلس والمتمثلة في إصابة دوائر النقل الرئيسية وعددها ( 8 دوائر ) وخطوط النقل وعددها ( 61 خط ) بالإضافة إلى إصابة عدد من محطات التحويل المهمة.