رئيس الحكومة التونسية يؤكد تمسك بلاده بالحل (الليبي – الليبي)، ويرفض مشاريع تقسيم البلاد

أخبار ليبيا 24 – سياسة

جدد رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، الثلاثاء، تأكيده على رفض بلاده لكافة مشاريع تقسيم ليبيا، وتمسكها بإيجاد حل ليبي- ليبي للنزاع في البلاد.

وقال الفخفاخ في مقابلة مع قناة “فرنس 24” أمس الثلاثاء: إن “هناك من يريد التشكيك في موقفنا اتجاه الأزمة الليبية”.

وأضاف الفخفاخ: “منذ 10 أيام قرر الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع حكومي للتأكيد على موقفنا الرافض لكل مشاريع تقسيم ليبيا، ودعم العمل الليبي- الليبي”.

وبحث الرئيس التونسي في ذاك الاجتماع، مع رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية وقيادات الأمن والجيش، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأكد رئيس الحكومة التونسي، أنهم عقب أزمة جائحة فيروس كورونا، سيقومون بدورهم من أجل الحل الليبي- الليبي، على حد قوله.

وتابع ألياس الفخفاخ قائلا: “سنعمل بكل أخوية من أجل أن تتقارب كل ليبيا لبعضها.. القبائل وكل الأطراف تقترب لبعضها”، مشددا على أن تونس هي أكبر المتضررين من الوضع في ليبيا.