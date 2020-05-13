بلدي سرت يعمل على توفير الوقود في المدينة

بلدي سرت يعمل على توفير الوقود في المدينة

أخبار ليبيا24

دعا رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر مكاتب شركات الخدمات النفطية المشرفة على محطات الوقود بسرت لحصر احتياجاتهم من الوقود بأنواعه خلال هذه الفترة بالتنسيق مع إداراتهم والمستودع الرئيسيي للوقود بالمنطقة الشرقية.

وطالب عامر الشركات بحجز كميات الوقود المحتاجة لكافة المحطات عامة في مدينة سرت وضواحيها وإعداد صكوك مصدقة لتسديد الكميات المطلوبة خلال آخر رمضان وأيام العيد.