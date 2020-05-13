العائدين من مصر..الكشف على 166 مواطن في البيضاء في الحجر الصحي

العائدين من مصر..الكشف على 166 مواطن في البيضاء في الحجر الصحي

أخبار ليبيا24

قامت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في مدينة البيضاء الثلاثاء بالكشف عن جميع النزلاء في أحد الفنادق العائدين من جمهورية مصر العربية والبالغ عددهم (166) شخص يقضون فترة الحجر الصحي.

وأشارت إدارة خدمات الشؤون الصحية البيضاء إلى أن هذا الكشف يعتبر نهائي للتحقق من سلامة النزلاء لكي يعودوا إلى بيوتهم بعد الحجر في الفندق.