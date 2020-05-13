العائدين من مصر..الكشف على 166 مواطن في البيضاء في الحجر الصحي

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قامت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في مدينة البيضاء الثلاثاء بالكشف عن جميع النزلاء في أحد الفنادق العائدين من جمهورية مصر العربية والبالغ عددهم (166) شخص يقضون فترة الحجر الصحي.

وأشارت إدارة خدمات الشؤون الصحية البيضاء إلى أن هذا الكشف يعتبر نهائي للتحقق من سلامة النزلاء لكي يعودوا إلى بيوتهم بعد الحجر في الفندق.

وأوضحت إدارة خدمات الشؤون الصحية أن الحالة الصحية لكل النزلاء ممتازة ولا توجد عليهم أي أعراض أو علامات الإصابة بفيروس كورونا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال عمل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الخاص بالمسافرين العائدين من الخارج.

وحضر الكشف على المواطنين في الفندق رئيس اللجنه الاستشارية الطبية الجبل الأخضر وأعضاء اللجنة الاستشارية.

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