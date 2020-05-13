الثني يبحث مساهمة شركة الأشغال العامة في تنفيذ بعض المشروعات ببنغازي

الثني يبحث مساهمة شركة الأشغال العامة في تنفيذ بعض المشروعات ببنغازي الثني يبحث المشاكل التي تواجه شركة الأشغال العامة وآليات حلحلتها

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الثلاثاء إمكانية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء بالخصوص.

وناقش الاجتماع كيفية مساهمة شركة الأشغال العامة بنغازي في تنفيذ بعض المشروعات بالبلدية، والمشاكل والعراقيل التي تواجه شركة الأشغال العامة بنغازي وآليات حلحلتها.

وضم الاجتماع رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق أبو بكر بوقيله، ورئيس مجلس إدارة شركة الأشغال العامة بنغازي المهندس بوسيف السنوسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء ورئيس المتابعة لأعمال الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني الدكتور بشير مصباح، إضافة إلى مدير إدارة السكرتارية بديوان رئاسة مجلس الوزراء الأستاذ عبدالمنعم الشعافي.