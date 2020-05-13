افتتاح مختبر جديد لفحص العينات المعملية من بينها فيروس كورونا المستجد

المركز الوطني يفتتح مختبر جديد بمصراتة للكشف عن كورونا

6

أخبار ليبيا24

يستعد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مصراتة لافتتاح مختبرٍ لفحص العينات المعملية التي من أبرزها عينات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن عملية الافتتاح الرسمي للمختبر تعتمد على الانتهاء من عملية معايرة نتائج العينات الصادرة بنتائج المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس.

وأوضح أن عملية معايرة نتائج التحاليل المختبرية تتم عن طريق مقارنة نتائج عينات مختبر حديث المنشأ بمختبر مرجعي.

تأتي هذه الخطوة لزيادة قدرة المركز الوطني لمكافحة الأمراض على فحص المزيد من العينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

المزيد من الأخبار

رغم فشلها المتكرر.. الوفاق: قواتنا عازمة على بسط السيطرة على الوطية

مستجدات كورونا في ليبيا.. أسبوع خالٍ من كوفيد19

لمراقبة توريد السلاح لليبيا .. دي مايو: إيطاليا ستشارك بــ500 جندي وسفينة و3 طائرات…

متواعداً الخليج والليبيين .. مستشار أردوغان: دعمنا للوفاق أصباكم باليأس

المزيد

رغم فشلها المتكرر.. الوفاق: قواتنا عازمة على بسط السيطرة على…

مستجدات كورونا في ليبيا.. أسبوع خالٍ من كوفيد19

لمراقبة توريد السلاح لليبيا .. دي مايو: إيطاليا ستشارك…