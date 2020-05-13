أغرتهم بالأموال.. تركيا تبيع الوهم للمرتزقة القادمين من سوريا للقتال في ليبيا

أخبار ليبيا24

كشفت أدلة جديدة قيام الحكومة التركية ببيع الوهم للمرتزقة السوريين للزج بهم في أتون المعارك في ليبيا إلى جانب المليشيات لقتال الجيش الوطني الليبي نظير تلقي أموال طائلة، ففي تسجيل صوتي كشف أحد المرتزقة السوريين في ليبيا عن وجود حالة تمرد في صفوف المقاتلين السوريين بالعاصمة طرابلس بعد تعرضهم للخداع وإرسالهم للقتال إلى جانب قوات الوفاق بمقابل رواتب وهمية.

وفي تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية مع أحد أصدقائه، قال المرتزق: إنه “موجود في طرابلس حاليا، وأن الحديث عن أن رواتب المقاتلين السوريين في ليبيا تصل إلى 2000 دولار غير صحيحة”، مؤكدا أن الرواتب بحدود 4 آلاف ليرة تركية فقط (566 دولارا) وأن من لديه واسطة يحصل على 6 آلاف ليرة تركية (849 دولارا)”.

تستغل تركيا حاجة آلاف الشباب السوريين الذين يعانون من الفقر والتشرد بسبب الحرب في بلادهم، للزج بهم للقتال إلى جانب المليشيات في ليبيا وأوهمتهم بتلقي أموال تصل إلى 2000 دولار أمريكي.

وأضاف المرتزق، في التسجيل الذي نشرته مواقع تابعة للمعارضة السورية، أنهم يتعرضون للضربات يوميا من قبل قوات الجيش الوطني، حيث أشار المرتزق، أن ضربات الجيش الوطني دقيقة جدا خاصة فيما يتعلق بمدفعية الهاون والهاوتزر.

وأكد المرتزق، أنه تم وضعهم في مقرات قريبة من تمركزات الجيش الليبي، وتتواجد في مرمى نيرانه، لافتا إلى أن تلك المقرات تتعرض للقصف بالهاون. وقال، “إن ضربة واحدة استهدفت إحدى مقراتهم وأدّت إلى مقتل ما بين 5 إلى 6 عناصر منهم”.

المرتزق، لم يخف في التسجيل الصوتي، امتعاضه من الوضع، مشيرًا إلى أنهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة ووجود حالة تمرد في صفوف المقاتلين السوريين وعدم رغبة في مواصلة البقاء في ليبيا. وأكدّ المرتزق، “أنهم تركوا القتال وسلموا أسلحتهم، وهم ينتظرون تسفيرهم إلى بلادهم”.

وأمام هذا الرفض، بحسب تقارير سابقة، لجأت السلطات التركية إلى تهديد قادة الفصائل بفضح ملفاتهم ما لم يرسلوا المزيد من المرتزقة للقتال إلى جانب مليشيات طرابلس.

وفي مشهد آخر تمكنت قوات من الجيش الوطني الليبي من القبض على أحد المرتزقة السوريين المقاتلين مع مليشيات الوفاق بدعم من تركيا، وأكد المرتزق في مقطع فيديو عقب أسره على استمرار تدفق المرتزقة السوريين إلى ليبيا انطلاقا من تركيا.

وأقر المرتزق الذي يدعى “محمد حمزة” بأنه وصل إلى ليبيا منذ قرابة شهر مع 250 آخرين وينتمي لفرقة “سليمان شاه”، كما أكد استمرار وصول المرتزقة التابعين لعدة فرق سورية مختلفة أبرزها ما يسمى بـ”فيلق المجد” و”فيلق الشام” و “فيلق السلطان مراد” و”فرقة الحمزة” و”الجبهة الشامية” و”الأحرار الشرقية”. وأفاد أنه وصل إلى ليبيا عبر طائرة انطلقت من مطار غازي عنتاب إلى إسطنبول في تركيا ومن ثم إلى ليبيا.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فإن تعداد المقاتلين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 8 آلاف مرتزق بينهم مجموعة غير سورية.

وقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف فصائل المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا جراء ضربات الجيش الوطني الليبي نحول 261 قتيلًا إضافة إلى عشرات الأسرى الذين قبض عليهم.

مع عزم الشعب الليبي على تطهير بلاده من الإرهاب؛ فما من مصير سيلقاه المرتزقة السوريين في ليبيا إلا الهلاك والخسران. لقد قاوم الليبيون بضراوة كل التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتمكنوا من اجتثاثها ومسح وجودها في المناطق التي سيطرة عليها في وقت سابق.