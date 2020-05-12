وزير خارجية الإمارات: بيان الدول الخمسة حول ليبيا كان رسالة دبلوماسية متزنة قرقاش: ثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الاستقرار لا يمكن تجاهله

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رأى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، أن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الخماسي الذي دعت له مصر وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات “رسالة دبلوماسية متزنة”.

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر، إن ثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الاستقرار وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله. وأكد أن منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب.

وندد بيان مشترك لـ مصر والإمارات وقبرص واليونان وفرنسا، بالتحركات التركية غير القانونية في شرق المتوسط وتدخلها العسكري التركي في ليبيا مطالبين أنقرة بالاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا.

وجدد وزراء خارجية تلك الدول، في اجتماع عن بُعد يوم الإثنين، التأكيد على أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي.

وأعرب وزراء الدول الخمسة، عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين.