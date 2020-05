مقتل اثنين من المرتزقة السوريين وأسر آخر خلال المواجهات في طرابلس

‏‎#طرابلس ..فيديو – شاهد ،أسير مرتزق من الجنسية السورية يدعي ( امحمد الحمصي ) تابع مليشيا ‎" لواء سلطان سليمان شاة " الموالية إلى ‎#تركيا والذي تم أسره بعد أن أصيب خلال المواجهات في محور مشروع الهضبة من قبل القوات المسلحة الليبية ..

Posted by Khaled Dernah on Monday, May 11, 2020