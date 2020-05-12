مستجدات كورونا في ليبيا.. لا إصابات جديدة منذ ستة أيام

مستجدات كورونا في ليبيا.. لا إصابات جديدة منذ ستة أيام استقرار عدد الإصابات بكورونا في ليبيا على 64 إصابة

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم السادس على التوالي، ليستقر عدد الإصابات المسجلة في ليبيا عن 64 إصابة.

وأفاد المركز، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم يوم الثلاثاء عدد (100) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات في ليبيا حتى الآن 64 بينها 33 حالة نشطة و28 حالة شفاء و3 وفيات.

وكانت آخر إصابة مسجلة في ليبيا قد أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، يوم 6 مايو الجاري.