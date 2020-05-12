لجنة إعداد لوائح مكافحة تعاطي المنشطات تواصل اجتماعاتها

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تواصل اللجنة المكلفة بإعداد اللوائح والقوانين الليبية لمكافحة تعاطي المنشطات اجتماعاتها لإعداد نظام خاص لمكافحة المنشطات بما يتماشى مع ميثاق المنشطات الدولي، وعرضه على الجهة التشريعية لاعتماده.

وناقش المجتمعون القوانين واللوائح الدولية الجديدة لتعاطي المنشطات، التي سيعمل بها بداية من العام المقبل 2021.

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماع تحضيري، الأحد، في طرابلس برئاسة الدكتور عبدالمطلب عيسى، وعضوية دكتور محمد مرشان وجيهان البهيليل وأحمد الطويل.