فرعي طبرق لكرة القدم ملتزمون بمنع الأنشطة الرياضية

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أكد الاتحاد الفرعي لكرة القدم طبرق التزامه بالحظر المفروض من الدولة في ظل العمل على مكافحة تفشي وباء كورونا.

وقال نائب رئيس الاتحاد الفرعي طبرق عثمان الدناع،، :”منذ وصول منشور الاتحاد الليبي بتعليق كافة الأنشطة الرياضية طبقنا القرار ونحن ملتزمون بذلك”.

وأوضح الدناع في تصريحات صحفية أن الاتحاد الفرعي بالتنسيق مع الأندية نظم عدة حملات توعية للوقاية من فيروس كورونا.