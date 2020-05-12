فرعي طبرق لكرة القدم ملتزمون بمنع الأنشطة الرياضية
أخبار ليبيا24
أكد الاتحاد الفرعي لكرة القدم طبرق التزامه بالحظر المفروض من الدولة في ظل العمل على مكافحة تفشي وباء كورونا.
وقال نائب رئيس الاتحاد الفرعي طبرق عثمان الدناع،، :”منذ وصول منشور الاتحاد الليبي بتعليق كافة الأنشطة الرياضية طبقنا القرار ونحن ملتزمون بذلك”.
وأوضح الدناع في تصريحات صحفية أن الاتحاد الفرعي بالتنسيق مع الأندية نظم عدة حملات توعية للوقاية من فيروس كورونا.
وكانت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا قد شددت بعدم السماح بإقامة أي مسابقات أو تجمعات بشرية منعا لانتشار فيروس كورونا .
وبالرغم من قرار إيقاف النشاط الرياضي في ليبيا إلا أن عدد من اللاعبين المعروفين نظموا مباريات استعراضيه شهدت تجمعات بشرية في عدد من المدن إضافة إلى إقامة مسابقات لكرة القدم الرمضانية.