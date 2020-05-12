سرقة سلك كهربائي في تاجوراء يتسبب في انقطاع التيار بعدد من الأحياء

سرقة سلك كهربائي في تاجوراء يتسبب في انقطاع التيار بعدد من الأحياء الكهرباء: استمرار ظاهرة سرق الأسلاك

أخبار ليبيا24

قالت الشركة العامة لـلكهرباء اليوم الثلاثاء إن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء أصبحت حالة شبه يومية وتقوم بها مجموعات من اللصوص بمختلف من المناطق.

وأعلنت الشركة سرقة الخط الرئيس بقوة 11 كيلوفولت وبمسافة 800 متر، مما أسفر عن انقطاع الكهرباء عن العديد من منازل المواطنين القاطنين بمنطقة الجفينة والبريد والحضيرة الجمركية وشيل غوط الرمان في تاجوراء.

وأضافت الشركة، أن بعد تلقيها البلاغات التي وردت إلى دائرة توزيع الحي الصناعي انتقل على الفور فنيي فرقة الوقاية ونقطة صيانة النشيع وبذلوا جهودا مضنية، وذلك بتغيير مصدر التغذية لمحطة البريد بعد صيانة الكابل المغذي لها من محطة الرحبة وتم إرجاع التغذية الكهربائية لمنازل المواطنين.