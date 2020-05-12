جمعية السلام بني وليد و الهلال الأحمر سوكنة وطرابلس يشرفان على تبادل أسرى

جمعية السلام بني وليد و الهلال الأحمر سوكنة وطرابلس يشرفان على تبادل أسرى

أخبار ليبيا24

تم خلال اليومين الماضيين في منطقة أيليس في مدينة بني وليد عملية تبادل أسرى برعاية جمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية والهلال الأحمر الليبي فرع سوكنة والهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس.

وأوضحت الجمعية أن عملية التبادل كانت بين مسعود عبدالسلام بوزقية من منطقة الجفرة تابع للكتيبة 128 مشاة و مصطفى الشارف أبوعرقوب من منطقة سوق الجمعة.

و تعمل جمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية منذ فترة على ملف تبادل الأسرى والجثامين بين الأطراف الليبية منذ بداية الحرب في طرابلس.