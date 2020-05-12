تركيا تبيع الوهم.. مرتزق سوري: تركنا السلاح بعد تعرضنا للخداع في ليبيا مرتزق سوري: نتعرض لضربات مباشرة ودقيقة من قبل الجيش الليبي

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كشف تسجيل صوتي لأحد المرتزقة السوريين في ليبيا عن وجود حالة تمرد في صفوف المقاتلين السوريين بالعاصمة طرابلس بعد تعرضهم للخداع وإرسالهم للقتال إلى جانب قوات الوفاق بمقابل رواتب وهمية.

وقال المرتزق في تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية مع أحد أصدقائه، نشرته حسابات تابعة لفصائل المعارضة السورية، اليوم الثلاثاء، إنه “موجود في طرابلس حاليا، وأن الحديث عن أن رواتب المقاتلين السوريين في ليبيا تصل إلى 2000 دولار غير صحيحة، مؤكدا أن الرواتب بحدود 4000 ليرة فقط (566 دولارا) وأن من لديه واسطة يحصل على 6 آلاف ليرة تركية (849 دولارا)”.

وأضاف المرتزق، في التسجيل الذي نشرته قناة الغربية على موقعها الإلكتروني، أنهم يتعرضون للضربات يوميا من قبل قوات الجيش الوطني، مشيرًا إلى أن ضربات الجيش الوطني دقيقة جدا خاصة فيما يتعلق بمدفعية الهاون والهاوتزر.

وأشار إلى أنه تم وضعهم في مقرات قريبة من تمركزات الجيش الليبي وتتواجد في مرمى نيرانه، لافتا إلى أنها تتعرض للقصف بالهاون، حتّى إن ضربة واحدة استهدفت إحدى مقراتهم أدّت إلى مقتل 6 عناصر منهم.

وأكدّ المرتزق أنهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة، مشيرا إلى وجود حالة تمرد في صفوف المقاتلين السوريين وعدم رغبة في مواصلة البقاء في ليبيا، حيث أكدّ أنهم تركوا القتال وسلموا أسلحتهم، وهم ينتظرون تسفيرهم إلى بلادهم.