الثني يبحث مع العقوري حل أزمة المياه وإقامة عدة مشاريع ببلدية توكرة

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التقى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية عبدالله الثني يوم الإثنين في بنغازي مع عضو مجلس النواب عن بلدية توكرة يوسف العقوري وبحثا معا عددا من مشاريع ببلدية توكرة.

وناقش الثني والعقوري، آليات حل أزمة نقص المياه التي تعاني منها المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية لبلدية توكرة ومشروع خط مياه بنينا توكرة.

كما ناقشا مشروع إنشاء عدد من المباني الإدارية بالبلدية، ومنها مبنى لفرع جهاز الحرس البلدي، ومصلحة الأحوال المدنية، إضافة إلى حل مشكلة القمامة.

وذكرت الحكومة، أن الثني منح الإذن بإنشاء طريق تنسلوخ المتهالكة بطول 6 كيلو مترات، وتربط هذه الطريق بين الطريق الساحلي بين بلديتي توكرة والأبيار.

وتشهد الطريق ابتداء من منطقة تنسلوخ شرقي دريانة (شمالًا) وحتى منطقة الوطيّات (جنوبًا) منذ سنوات تهالكًا في طبقة الإسفلت ما شكل مشاكل ومعاناة وعرقلة السير لسكان المناطق الزراعية المارة من خلالها ولسائقي السيارات المسافرين من مناطق الساحل إلى الأبيار.