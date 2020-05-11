نتائج 83 حالة سالبة..مكافحة الأمراض” تماثل 4 حالات “كورونا” للشفاء

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أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين أن نتائج عينات 83 حالة للاشتباه الإصابة بكورونا جاءت “سالبة”.

وأضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم العينات وجاءت جميعها سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه من ضمن العينات السالبة تماثل 4 حالات للشفاء.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الحالات 64، والحالات النشطة 33، وعدد المتعافين 28، وعدد الوفيات 3.

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