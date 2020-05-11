مدير أمن بنغازي يأمر الأجهزة الأمنية بإغلاق جميع المحال التجارية المشار إليها في بلاغات لجنة مكافحة كورونا

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شدد مدير مديرية أمن بنغـازي رئيس الغرفة الأمنية المشتركة رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونـا بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز، على جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغرفة الأمنية المشتركة بنغازي بإغلاق جميع المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا لمكافحة وباء كورونا في السابق.

كما شدد مدير الأمن على تقيد محال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخضار واللحوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تنظيم عملية البيع والتقيد بمواعيد فتح وغلق اثناء ساعات الحظر المسموح بها، وهو عند الساعة الـ6 مساءً بحيث تغلق جميع المحال التجارية دون استثناء.

كما طالب مدير الأمن بإغلاق كافة الأندية الرياضية والشعبية وصالونات الحلاقة والتجميل ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي، واستمرار فتح الصيدليات فقط على مدار الساعة.

وأمر مدير الأمن بتوجيه هذه التعليمات العاجلة لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغرفة الأمنية المشتركة بنغازي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون.

يأتي ذلك، بعدما لوحظ قيام المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا لمكافحة وباء كورونا، والتي من بينها محال بيع الملابس والمستلزمات المنزلية والحلاقين، باستئناف عملها في بنغازي خلال شهر رمضان المبارك.