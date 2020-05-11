سلاح الجو يستهدف قوات الوفاق شرقي مصراتة

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كشف مصدر مطلع أن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة الليبية استهدف اليوم الإثنين نقاط تمركز لعناصر قوات الوفاق وتصاعد أعمدة الدخان من مكان الاستهداف في محور بوقرين جنوب شرقي مصراتة.

وأكد المصدر أن الغارات استهدفت هدف استراتيجي “تجمع آليات” لعناصر قوات الوفاق في منطقة القداحية جنوب شرقي مدينة مصراتة.

وأفاد المصدر أنه إلى الآن لم يتم انتشال عدد من الجثث بداخل آليات مسلحة لعناصر قوات الوفاق والتي تم تدميرها واشتعال النيران بها بعد أن تم استهدافها من قبل سلاح الجو في محور القداحية جنوب شرقي مصراتة.