تونس تعلن عن إطلاق سراح بحارتها المحتجزين في الزاوية

أخبار ليبيا24

أعلنت القنصلية التونسية في طرابلس اليوم الإثنين إطلاق سراح البحارة الثمانية والعشرين الذين تم احتجازهم من قبل خفر السواحل اللّيبي التابع للوفاق ، منذ يوم الخامس من مايو الجاري وإيوائهم بميناء الزاوية.

وأشارت القنصلية في بيان لها أن إطلاق سراح البحارة التوانسة جاء بحضور القنصل العام التونسي، في طرابلس توفيق القاسمي، وبعد سلسلة من المفاوضات مع المسؤولين بمدينة الزاوية الليبية.

وأوضحت القنصلية التونسية أن البحارة في صحة جيّدة وهم في طريق العودة إلى تونس على متن مركبيهم.

وكانت تونس قد أعلنت خلال الايام الماضية أن القوات البحرية الليبية قامت بإيقاف مركبي صيد من نوع ”بلانصي” في المياه الإقليمية قبالة جرجيس واقتيادهما نحو ليبيا بتهمة تجاوزهما الحدود الليبية، وهما المركب ”ريّان” وعلى متنه 13، ثم مركب الصيد ”حكيم” وعلى متنه 12 بحار.