تأسيس مبنى جديد متكامل لمحكمة جديدة بجنوب بنغازي

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قالت الحكومة الليبية إن رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني أصدر تعليماته بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى كبير لمحكمة جديدة بجنوب بنغازي تضم جميع الأجسام التابعة لها.

وأوضحت الحكومة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده الثني في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في بنغازي مع وكيل عام وزارة العدل بالحكومة، خالد امراجع.

وأفادت الحكومة أن الاجتماع الذي حضره مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة بنغازي، عبدالرحيم بوعظمات، نقاش مسألة عدم استيعاب المقر السابق لمحكمة جنوب بنغازي لكم المترددين يوميا على المحكمة الكلية والمحاكم والنيابات الجزئية التابعة لها، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة إنشاء مقر جديد للمحكمة بسعة أكبر تضم كافة الأجسام التابعة لهذه المحكمة.

وذكرت الحكومة، أن الاجتماع بحث سير عمل وزارة العدل ومشاريعها وسير عمل مصلحة الأملاك العامة ولجنة مراجعة أملاك الدولة والعقود السابقة المبرمة حيالها ومدى صحتها وتطابقها مع القانون.