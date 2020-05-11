الموافقة في ليبيا على استخدام بلازما دم المتعافين من كورونا في عمليات العلاج

الموافقة في ليبيا على استخدام بلازما دم المتعافين من كورونا في عمليات العلاج هل ستنقذ "بلازما" دم المتعافين من كورونا حياة المصابين الآخرين؟

أخبار ليبيا24

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية وافقت على استخدام بلازما الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا كمصدر للعلاج.

وأوضح المركز، أن الموافقة جاءت عقب تقديم مقترح من قبل اللجنة العلمية الاستشارية المشكلة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض باستخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا في علاج إصابات الفيروس.

وأفاد أن اللجنة اشترطت موافقة المصاب قبل استعمال البلازما في عملية العلاج مع التأكد من خلو البلازما المستخدمة من أي أمراض معدية أخرى.

وأشار المركز إلى أن بلازما المتعافين من فيروس كورونا مثبت علميا في علاج حالات كورونا عالميا.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا حتى الآن 64 إصابة بفيروس كورونا بينها 3 حالات وفاة في حين تماثل 24 مصاباً للشفاء.

وأشارت أبحاث علمية إلى أن لدى الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد أجسام مضادة في بلازما الدم تحافظ على دفاعها ضد العدوى.

ويمكن نقل هذه البلازما إلى المرضى الضعفاء للغاية الذين تكافح أنظمتهم المناعية لتطوير أجسامهم المضادة الخاصة.

ويُجهل حتى الآن مدى فعالية بلازما الدم في التصدي للوباء، لكن المستشفيات الأمريكية بدأت بعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا بـ”البلازما” التي تحتوي على مضادات حيوية تقوي مناعة المريض لأجل هزم الفيروس في جسم الإنسان، وذلك بعد أن أعطت الوكالة الأمريكية للأدوية والعقاقير الضوء الأخضر باستخدام هذا العلاج.

وستبدأ كل من فرنسا وبريطانيا العمل به، حيث يأمل العلماء في أن تتمكن الأجسام المضادة الموجودة في دم المتعافين من القضاء على الفيروس لدى المرضى الآخرين.