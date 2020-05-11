المسماري: بعثة الأمم المتحدة ترى بعين واحدة وتسمع بأذن واحدة

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أشار الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تغض النظر عن الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها قوات الوفاق في العاصمة طرابلس وغيرها من المناطق في غرب البلاد، بينما تركز على توجيه الاتهامات المتكررة للجيش الوطني.

وقال المسماري، على حسابيه في فيسبوك وتويتر، “إن بعثة الأمم المتحدة ترى بعين واحدة وتسمع بأُذن واحدة”.

يأتي ذلك، فيما يبدو أنه رد على بيان بعثة الأمم المتحدة، حول العمليات العسكرية للجيش الوطني التي استهدفت قاعدة معيتيقة الجوية يوم 9 مايو الجاري، حيث ذكرت البعثة أن “قوات تابعة “للجيش الوطني الليبي” قصفت مطار معيتيقة بينما كانت طائرة مدنية تستعد لمغادرة طرابلس”، مشيرة إلى أن “القصف أدى لوقوع أضرار هائلة في طائرتي ركاب مدنية وخزانات للوقود وسيارات إطفاء الحرائق وصالة الركاب وأفيد عن وقوع جرحى مدنيين”.

وأضافت البعثة، “إن هذه الهجمات المروعة باتت تحدث بشكلٍ متكرر بالقرب من الأحياء السكنية وإن القصف العنيف اليس إلا مشهداً آخراً من سلسلة الهجمات العشوائية، التي تنسب في أغلبها إلى القوات الموالية “للجيش الوطني الليبي” والتي أدت منذ بداية الشهر الحالي إلى مقتل أكثر من 15 وإصابة 50 مدنيًا”، وفق نص البيان.