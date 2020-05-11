الصحة تفتتح معملًا لـ “كوفيد-19” ببلدية أمساعد إنشاء معمل "كوفيد-19" في أمساعد بهدف سرعة تقديم الخدمة للمواطنين العالقين والعائدين من الخارج

أخبار ليبيا24

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية افتتاح معمل (كوفيد-19) ببلدية أمساعد لإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد حيث بدأ العمل يوم الاحد في استقبال العينات من حالات الاشتباه بدلاً من إرسال العينات إلى المعامل الأخرى وذلك اختصارًا للوقت.

ونقلت الوزارة، عن وزير الصحة وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الدكتور سعد عقوب، تأكيده أن افتتاح معمل التحاليل يأتي في إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها اللجنة العليا عن طريق وزارة الصحة لمواجهة انتشار الفيروس المستجد (كوفيد-19) حفاظا على حياة المواطنين.

وأوضح عقوب أن الهدف من إنشاء المعمل هو سرعة تقديم الخدمة للمواطنين العالقين والعائدين من الخارج للوقوف على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتأكيد على جاهزية لمواجهة أي طارئ.

وأكدت الوزارة أنه جري تدريب فريق من الأطباء والاختصاصيين على إجراء التحاليل بـ “الكيتسات” اختصارا للوقت بدلًا من إجراء التحليل بمعامل وزارة الصحة وكوفيد -19 والتي تستغرق عدة أيام.

وحثّ وزير الصحة إلى وضع ضوابط لتحديد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا من خلال قياس درجة حرارة المريض، وعمل الفحوصات اللازمة من قبل الأطباء المتخصصين ثم إجراء التحاليل اللازمة لحالات الاشتباه ثم عزل من يثبت إيجابيته للفيروس بمستشفيات العزل السريري الطبي.