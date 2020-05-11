الصحة العالمية: ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر والوضع الصحي للحالات المصابة بفيروس كورونا جيد

أخبار ليبيا24 – صحة

أكد عضو فريق مكافحة جائحة كورونا بمكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا رمضان عصمان، أن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر، ولكن أشار إلى أن الوضع في البلاد حاليا مستقر ومطمأن.

وقال عصمان، إن الحالات في ليبيا عددها قليل، وأحيانا تظهر نتائج بعض الحالات لعدة أيام سلبية، ولكن الخوف من أن يكون هناك حالات غير مرئية بالمجتمع، نتيجة لطبيعة الوباء ذاته، بحسب ما نشرت إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأضاف عصمان، أن هناك نسبة تقدر بنحو 55% من الحالات تكون بدون أعراض، ولا يشعر صاحبها بوجودها رغم أنه مصاب، وهذه من الحالات التي من الصعوبة اكتشافها بالكشف العادي والروتيني، موضحا أن هذه الحالات قدرتها على نشر المرض أقل من الأشخاص الذين تظهر لديهم أعراض.

وأشار عصمان، إلى أن الوضع الصحي للحالات المصابة بالفيروس جيد جداً، مبينا أن كل الحالات التي كانت في الإيواء خرجت باستثناء الحالة الأخيرة التي سجلت منذ يومين.

ونوه عضو فريق مكافحة جائحة كورونا بمكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إلى أن الوضع الصحي لباقي حالات العزل المنزلي لا يحتاج للإيواء في المستشفى أو للعناية الفائقة، مؤكدا أن الحالة التي سجلت في مدينة صرمان خرجت من المستشفى وتماثلت للشفاء بشكل كامل.

وفي رده عن التساؤلات حول احتمالية إصابة الحالات التي شفيت بالوباء مجددا أوضح رمضان عصمان، أن الدراسات التي أجريت أثبت وجود بقايا من الوباء في الأشخاص المصابين من قبل بعد شفائهم، لكن ليس هناك دليل قاطع بعودة المرض، مبيناً أن تقارير الصحة العالمية لم تثبت ذلك، بل أوضحت أن هناك مناعة للأشخاص الذين أصيبوا من قبل تحميهم من الأصابة في المستقبل.

وطالب عصمان في ختام تصريحاته، المواطنين بالالتزام بالحجر المنزلي حتى لا يؤدي بنا عدم التزامهم إلى انفجار وبائي، على حد قوله.