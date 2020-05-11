أمن بنغازي تأمر بإغلاق كافة المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا لمكافحة كورونا

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أصدر مُدير أمن بنغــازي رئيس الغُرفة الأمنية المُشتركة رئيس اللجنة الرئيسية لِمكافحة وباء كورونـا بنغــازي عادل عبدالعزيز؛ تعليماته لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة ؛ بإغلاق كافة المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا في السابق.

وأكدت مديرية الأمن على إغلاق كافة الأندية الرياضية، والشعبية، وصالونات الحلاقة والتجميل ، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهى ، واستمرار فتح الصيدلايات فقط على مدار الساعة.

ووجهت مديرية الأمن بنغازي هذه التعليمات لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة بنغــازي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون.