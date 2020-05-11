أمن بنغازي تأمر بإغلاق كافة المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا لمكافحة كورونا

أمن بنغازي تأمر بإغلاق كافة المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا لمكافحة كورونا
أخبار ليبيا24
أصدر مُدير أمن بنغــازي رئيس الغُرفة الأمنية المُشتركة رئيس اللجنة الرئيسية لِمكافحة وباء كورونـا بنغــازي عادل عبدالعزيز؛ تعليماته لجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة ؛ بإغلاق كافة المحال التجارية المُشار إليها في بلاغات اللجنة العُليا في السابق.
وأكدت مديرية الأمن على إغلاق كافة الأندية الرياضية، والشعبية، وصالونات الحلاقة والتجميل ، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهى ، واستمرار فتح الصيدلايات فقط على مدار الساعة.
ووجهت مديرية الأمن بنغازي هذه التعليمات لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالغُرفة الأمنية المُشتركة بنغــازي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومعاقبة المخالفين وفقاً للقانون.
وشددت مديرية أمن بنغازي على تقيد محال بيع المواد الغذائية والبقالة العامة والمطاحن ومحلات بيع الخُضار واللحوم بأتخاذ كافة الأجراءات الإحترازية والوقائية من تنظيم عملية البيع والتقيد بمواعيد فتح وغلق أثناء ساعات الحظر المسموح بها ، وهو عند الساعة الـ6 مساءً بحيث تغلق جميع المحال التجارية دون استثناء،
وجاءت هذة التعليمات بعد أن أصدر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية-رئيس اللجنة العُليـا لِمكافحة وباء كورونـا الفريق عبدالرازق الناظوري تعليماته المُشددة لأجهزة الدولة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الااحترازية للوقاية من اانتشار فيروس “كورونا”.