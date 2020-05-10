‏ السويحلي : يستحيل أن نُفرّق بين حفتر وعصابات إرهاب داعش

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، اليوم الأحد، إن الذي يقتل النساء ويُدمر بيوت الآمنين ويحرق أرزاق الليبيين، ويذبح أسرى الحرب ولا يعّتد بأي قوانين، هو طرف لا يمكن التحاور معه، إلا باللغة التي يفهمها في ميادين القتال مثلما حدث في سرت عام 2016م.

السويحلي أضاف ، في تدوينة له عبرر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه على العالم أن يفهم؛ أنه “يستحيل أن نُفرّق بين مجرم الحرب حفتر وعصابات إرهاب داعش”.

وفي السياق، قال المستشار الإعلامي لصحة الوفاق الأمين الهاشمي، في تصريحات لوكالة “فرانس برس”، إن منطقة زاوية الدهماني تعرضت إلى قصف عشوائي، وسقط عدد من القذائف بالقرب من السفارتين التركية والإيطالية ووزارة الخارجية بحكومة الوفاق، مؤكدا تسبب القصف في مقتل شرطيين ومدني واحد.