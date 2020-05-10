منصات الدفاع الجوي تسقط طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أسقطت منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة العربية الليبية، اليوم السبت، طائرة تركية مُسيّرة حاولت استهداف تمركزات القوات المسلحة جنوب طرابلس.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة، أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت طائرة تركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وقامت بإسقاطها في جنوب العاصمة.

يشار إلى أن قوات الجيش الليبي تكثف خلال هذين اليومين من عملياتها العسكرية ضد قوات حكومة الوفاق جنوب العاصمة طرابلس.