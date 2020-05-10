مليتة تعلن إنشاء خط الغاز 4 بوصة لتغذية وحدات توليد الكهرباء

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باشرت شركة مليتا للنفط والغاز إنشاء خط الغاز 4 بوصة لتغذية وحدات توليد الكهرباء بمعمل تسييل الغاز في حقل أبوالطفل.

وأشارت الشركة إلى أن وحدات توليد الكهرباء GT11, GT12 تتغذى حالياً من معمل تسييل الغاز NGL فقط.

وأوضحت أنه لتفادي توقف هذه الوحدات اثناء إيقاف المعمل لغرض العمرة أو لأي سبب آخر، تقوم الإدارة العامة للعمليات حالياً بإنشاء خط احتياطي بقطر 4 بوصة.

وأفادت الشركة أن الخط يمتد من محطة الإنتاج الرئيسية إلى هذه الوحدات، وذلك لاستعماله عند توقف معمل تسييل الغاز واستمرار عمل هاتين الوحدتين.

وبحسب الشركة فإن متابعة المشروع تتم من قبل قسمي الصيانة والإنتاج، وأن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 60% وسوف ينتهي العمل به مع نهاية شهر مايو الجاري.