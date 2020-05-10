مقتل المرتزق السوري محمد هنداوي التابع للغزو التركي بعين زارة جنوب طرابلس

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، عن مقتل قائد الفيلق الثاني المدعو محمد هنداوي وهو أحد المرتزقة التابعين للغزو التركي بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة قامت بعملية نوعية من ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم الأحد بمحور عين زاره إستهدفت من خلالها قائد الفيلق الثاني المدعو محمد هنداوي.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، أن هذه العملية النوعية حقّقت هدفها بنجاح وقامت بقتل قائد الفيلق الثاني أحد المرتزقة التابعين للغزو التركي، على حد قولها.

يشار إلى أن قوات الجيش الليبي تكثف منذ يومين من عملياتها العسكرية ضد قوات حكومة الوفاق التي تتحصن في بعض مناطق جنوب العاصمة طرابلس.