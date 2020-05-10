لعدم إفراجها عن المساجين.. غويلة للردع: حسبنا الله فيكم وفي حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم عضو هيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء التي يتزعمها الصادق الغرياني بطرابلس والداعمة للجماعات الإرهابية، عبدالباسط غويلة، مليشيا الردع، التي يتزعمها عبدالرؤوف كارة، بسبب عدم إفراجهم عن عناصر شورى الإرهاب ومايسمي بالثوار وسرايا الدفاع عن بنغازي القريبة من تنظيم القاعدة، الذي قال انهم مسجونين ظلما في سجونها.

غويلة قال ، في تديونة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “رغم القصف على كل طرابلس وحفتر يصب حممه على العاصمة، وقد طال القصف حتى معيتيقة وما حولها من سوق الجمعة، ومع ذلك لم نر إلى هذه اللحظة إفراجا عن أخواننا المسجونين ظلما في سجون الردع”.

وتساءل غويلة: “لماذا يا ترى هذا الإصرار على الظلم الذي يجلب لنا المصائب؟”، مختتما بقوله: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وفي حفتر”.