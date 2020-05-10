قيادي تونسي ينتقد موقف حكومة بلاده من الوجود العسكري التركي في ليبيا

قيادي تونسي ينتقد موقف حكومة بلاده من الوجود العسكري التركي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

حمل القيادي بالتيار الشعبي التونسي محسن النابتي، حكومة بلاده تبعات أي اتهامات ليبية بدعم الوجود العسكري التركي في ليبيا المجاورة، وفق قوله.

وعزا النابتي بحسب ما نشرت وكالة “سبوتنيك”، ذلك إلى أن الحكومة التونسية تركت الباب مواربا فيما يتعلق بهذا الأمر مما فتح الباب لكيل الاتهامات بسبب غموض الموقف التونسي.

وأشار النابتي، إلى أنه لا توجد دولة تحترم أمنها وشعبها ودستورها تسمح بوجود عسكري أجنبي على حدودها، فضلا عما يجره هذا الوجود من تهديد للأمن الإقليمي، مؤكدا أن “الموقف الرسمي التونسي غير واضح ومائع”، على حد قوله.

ودعا القيادي بالتيار الشعبي التونسي، “السلطات التونسية لكي تتخذ موقفا واضحا تجاه أنقرة فيما يتعلق بالوجود العسكري على حدودها”.

وجاءت تصريحات النابتي، تعليقا على اتهامات عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب، للرئيس التونسي قيس سعيد بتسهيل نقل الدعم التركي والقطري للمليشيات في طرابلس، في إشارة لقوات حكومة الوفاق الوطني.

وجاءت تصريحات أمغيب بعد إعلان الرئاسة التونسية السماح لطائرة تركية، بنقل مساعدات طبية لحكومة الوفاق عبر أحد المطارات التونسية.