قادمة إلى الأبيار..الرقابة على الأغذية بنغازي يكشف على شحنة بطيخ “دلاع” الجنوب

قادمة إلى الأبيار..الرقابة على الأغذية بنغازي يكشف على شحنة بطيخ “دلاع” الجنوب

أخبار ليبيا24

أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي أن قسم الرقابة الداخلية رفقة الأجهزة الضبطية قام بالكشف على شحنة من البطيخ “الدلاع” الواردة من المنطقة الجنوبية إلى بلدية الابيار.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية أن الشحنة تم ضبطها من قبل عناصر جهاز الجرس البلدي الأبيار، وتم تسجيل عدد من النقاط بخصوص الشحنة.

ولفت مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إلى أنه تبين لقسم الرقابة الداخلية من خلال الزيارة وجود قدامة في القطف.

وأضاف المركز أنه لوحظ من خلال الكشف الظاهري وجود ليونة في السطح الخارجي للبطيخ، ووجود روائح كريهة أثناء فتح بعضها و التي تم اختيارها بصورة عشوائية.

وأفاد مركز الرقابة على الأغذية أنه لوحظ أيضًا اللون الأبيض غير الاعتيادي مما يدل على أن البطيخ “الدلاع” لم يصل إلى مرحلة النضج الكامل.