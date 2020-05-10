عقيلة صالح يبحث إنشاء هيئة تختص بشؤون أسر الشهداء والمفقودين والجرحى

أخبار ليبيا24

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأحد مع أسر الشهداء والمفقودين إنشاء هيئة تختص بشؤون أسر الشهداء والمفقودين والجرحى.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ إن بحث إنشاء الهيئة جاء خلال لقائه مع وفد من أولياء الدم وأقارب الشهداء من عدة مناطق ليبيا.

وأضاف المريمي أنه نوقش خلال هذا اللقاء جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بعائلات وأسر الشهداء والمفقودين.

وأوضح المستشار الإعلامي أن عائلات أسر الشهداء طالبت صالح بالإسراع في إنشاء الهيئة لما لها من أهمية بالنسبة لعائلات وأسر الشهداء والمفقودين وتفعيل القوانين الصادرة بالخصوص مع الجهات ذات العلاقة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء”.

وأضاف المريمي أن رئيس المجلس تطرق خلال اللقاء مع العائلات والأسر إلى المبادرة التي قدمها، موضحاً أن الوفد أكد أنه يثق في خطوات وإجراءات رئيس مجلس النواب وفي مقدمتها دعمه للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وذكر المستشار الإعلامي أن “الوفد أكد لرئيس مجلس النواب الليبي دعمهم ومساندتهم لمجلس النواب الشرعي المنتخب من الشعب الليبي برئاسة عقيله صالح.