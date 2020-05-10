عقيلة صالح يبحث إنشاء هيئة تختص بشؤون أسر الشهداء والمفقودين والجرحى

عقيلة صالح يبحث إنشاء هيئة تختص بشؤون أسر الشهداء والمفقودين والجرحى
أخبار ليبيا24
بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأحد مع أسر الشهداء والمفقودين إنشاء هيئة تختص بشؤون أسر الشهداء والمفقودين والجرحى.
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ إن بحث إنشاء الهيئة جاء خلال لقائه مع وفد من أولياء الدم وأقارب الشهداء من عدة مناطق ليبيا.
وأضاف المريمي أنه نوقش خلال هذا اللقاء جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بعائلات وأسر الشهداء والمفقودين.
وأوضح المستشار الإعلامي أن عائلات أسر الشهداء طالبت صالح بالإسراع في إنشاء الهيئة لما لها من أهمية بالنسبة لعائلات وأسر الشهداء والمفقودين وتفعيل القوانين الصادرة بالخصوص مع الجهات ذات العلاقة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء”.
وأضاف المريمي أن رئيس المجلس تطرق خلال اللقاء مع العائلات والأسر إلى المبادرة التي قدمها، موضحاً أن الوفد أكد أنه يثق في خطوات وإجراءات رئيس مجلس النواب وفي مقدمتها دعمه للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
وذكر المستشار الإعلامي أن “الوفد أكد لرئيس مجلس النواب الليبي دعمهم ومساندتهم لمجلس النواب الشرعي المنتخب من الشعب الليبي برئاسة عقيله صالح.