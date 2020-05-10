تعرض محطة الكهرباء (النهر1) في منظومة الحساونة سهل الجفارة إلى إعتداء

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أعلن جهاز النهر الصناعي عن تعرض محطة الكهرباء (النهر1) التى تغذي حقلي آبار المياه الشمالي والغربي بمنظومة الحساونة سهل الجفارة إلى إعتداء من قبل مجموعة خارجة عن القانون

وأضاف الجهاز أن المجموعة الخارجة عن القانون أجبرت مشغلي الكهرباء في المحطة على فصل التيار عن الحقل الجنوبي والشمالي.

وأوضح الجهاز أنه لم يتسنى له بعد معرفة الدوافع والأسباب لهذا التصرف مؤكدا أن هذا الفعل سيكون له تأثير في خفض معدلات إنتاج المياه بخروج الحقلين عن العمل ولستمرار عمل الحقل الشرقي فقط.

وتابع الجهاز أن ما جرى سيؤدي لعجز في الإمداد المائي الذي تعاني منه المنظومة أصلاً وعدم القدرة على الإيفاء بكافة احتياجات المدن من المياه،