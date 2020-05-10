بعد استهداف قاعدة معيتيقة .. برقيق : أين من تباكوا على حرق مطار طرابلس في فجر ليبيا

بعد استهداف قاعدة معيتيقة .. برقيق : أين من تباكوا على حرق مطار طرابلس في فجر ليبيا برقيق : يهاجم المدعو صلاح بادي المدرج ضمن قوائم العقوبات الأمريكية ويذكره بحرقه لمطار طرابلس

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علّق عضو المجلس البلدي نالوت، عاطف برقيق، والقيادي بمليشيا ثوار طرابلس، على استهداف قاعدة معيتيقة الجوية، وبعض المرافق الأخرى، اليوم السبت .

برقيق قال في تدوينة مقتضبة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تم تدمير قاعدة معيتيقة وتم تدمير صالته وكثير من مرافقه المدنية، متسائلاً “أين من تباكوا على حرق المطار في فجر ليبيا ؟!، في إشارة إلى حرق مطار طرابلس.

وسقطت قذائف بالقرب من موقع سفارتي إيطاليا وتركيا بوسط طرابلس، أول أمس الخميس، حيث قال السفير التركي في تصريحات لوكالة لرويترز، إن صاروخ جراد سقط على مبنى المحكمة العليا المجاور للسفارة، وصاروخ آخر سقط قرب وزارة الخارجية.



وأظهر مقطع فيديو مسرب لقطات للإرهابي المدعو صلاح بادي المدرج ضمن قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن من داخل مطار طرابلس العالمي بعد انسحاب قوة الحماية منه يوم 23 اغسطس 2014 إلى مدينة الزنتان و بعض المناطق الأخرى.

وبين المقطع دخول عشرات من المقاتلين المشاة إلى صالة المطار الرئيسية التى بدت فى حالة جيدة رغم بعض الضرر الذى لحق بها طيلة أربعين يوماً من القتال و هم يهتفون باسم الله و ” الشهداء “.

يشار الى ان مجموعة من الشركات تولت فى العام 2015 عملية هدم مبنى المطار و إزالته إثر إحتراقه بالكامل بعد اشتباكات اليوم الأخير ليأتي هذا المقطع و يظهر عدم وجود أي حريق به ساعة سيطرة قوات ” فجر ليبيا ” عليه .

وتحدثت الأنباء عن سقوط 47 قتيلا في معركة السيطرة على مطار طرابلس، إضافة إلى تدمير 21 طائرة بقيمة وصلت إلى نحو ملياري دولار على يد الإرهابي بادي ومليشياته .

كما أعلنت مصادر محلية مصرع ما لا يقل عن 7 أشخاص من سكان حي قصر بن غشير المجاور للمطار، إثر سقوط قذائف على مسكنهم خلال الاشتباكات.