الوطني لمكافحة الأمراض يؤكد عدم تسجيل حالات جديدة بخصوص كورونا

أخبار ليبيا 24

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز استلم اليوم الأحد عدد “77” عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم 63 “أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعاً من فيروس كورونا المستجد ”.

وعن أجمالي الحالات المسجلة في ليبيا، أشار البيان إلى أن أجمالي الحالات: 64، الحالات النشطة 37، عدد المتعافين 24، عدد الوفيات 3”.

وكان المركز قد أكد أمس السبت في بيانه رقم 62، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم 121 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وكانت نتائجها سالبة .